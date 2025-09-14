Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня у Харкові відзначається різкими коливаннями температури, поєднанням сухих і дощових днів, а також помірною швидкістю вітру.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня у Харкові передбачає чергування прохолодних та теплих днів з помірною мінливістю атмосферних умов, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Початок періоду, 15 вересня, очікується прохолодним: температура повітря вдень підніметься до +8 °C, а вітер дме з півночі зі швидкістю 8 м/с. 16-го прогноз подібний — +24 °C, вітер південний з південним відтінком, пориви до 7 м/с, опадів не передбачається.

17 числа очікується повторне похолодання: вдень +8 °C. Наступного дня, 18-го, повітря прогріється до +24 °C. 19 числа температура знову знизиться до +8 °C, а опади не прогнозуються. 20 вересня стовпчик термометра покаже +23 °C, а дощі у рідкому еквіваленті сягнуть 1,3 мм.

21 числа передбачаються більш помірні умови: +10 °C вдень, опади до 7,7 мм. 22-го температурні показники піднімуться до +23 °C, а 23-го очікується +12 °C, південно-західний вітер до 7 м/с, опади 0,6 мм.

24 вересня температура вдень коливатиметься на рівні +23 °C, вітер із заходу поривами 8 м/с, опади незначні — 0,0 мм. 25 вересня прогноз передбачає +10 °C, південно-західний вітер до 5 м/с і слабкий дощ у рідкому еквіваленті 0,1 мм. Протягом усього тижня напрямки вітру змінюватимуться від північного до південно-західного, а пориви залишатимуться помірними.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня у Харкові відзначається різкими коливаннями температури, поєднанням сухих і дощових днів, а також помірною швидкістю вітру, що дозволяє харків’янам планувати свої щоденні справи з урахуванням мінливих атмосферних умов.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право