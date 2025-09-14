Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Харькове отмечается резкими колебаниями температуры, сочетанием сухих и дождливых дней и умеренной скоростью ветра.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Харькове предусматривает чередование прохладных и теплых дней с умеренной изменчивостью атмосферных условий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Начало периода 15 сентября ожидается прохладным: температура воздуха днем ​​поднимется до +8 °C, а ветер дует с севера со скоростью 8 м/с. 16-го прогноз похож — +24 °C, ветер южный с южным оттенком, порывы до 7 м/с, осадков не предполагается.

17 числа ожидается повторное похолодание: днем ​​+8 °C. На следующий день, 18, воздух прогреется до +24 °C. 19 числа температура снова снизится до +8 °C, а осадки не прогнозируются. 20 сентября столбик термометра покажет +23 °C, а дожди в жидком эквиваленте составят 1,3 мм.

21 числа предусматриваются более умеренные условия: +10 °C днем, осадки до 7,7 мм. 22 температурные показатели поднимутся до +23 °C, а 23 ожидается +12 °C, юго-западный ветер до 7 м/с, осадки 0,6 мм.

24 сентября температура днем ​​будет колебаться на уровне +23 °C, ветер с запада порывами 8 м/с, осадки незначительные - 0,0 мм. 25 сентября прогноз предполагает +10 °C, юго-западный ветер до 5 м/с и слабый дождь в жидком эквиваленте 0,1 мм. В течение всей недели направления ветра будут меняться от северного до юго-западного, а порывы будут оставаться умеренными.

Следовательно, прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Харькове отмечается резкими колебаниями температуры, сочетанием сухих и дождливых дней, а также умеренной скоростью ветра, что позволяет харьковчанам планировать свои ежедневные дела с учетом меняющихся атмосферных условий.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право