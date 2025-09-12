Дефіцит продуктів у Харківській області залишається серйозним викликом для стабільності цін та забезпечення продовольства.

Дефіцит продуктів у Харківській області у сезоні 2025/26 може посилитися через обмежену наявність високоякісної пшениці, необхідної для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський під час конференції «ХЛІБ.ua» зазначив, що загальний урожай зернових у країні прогнозується приблизно на рівні 21 млн тонн. При цьому продовольчої пшениці очікується 10,3 млн т, а обсяг зерна 1–2 класу, потрібного для виготовлення борошна високої якості, становитиме лише 1,7 млн т.

Експерт наголосив, що конкуренція між переробниками та експортерами за обмежену кількість якісного зерна постійно зростає. Аграрії, маючи можливість зберігати продукцію протягом кількох років, не поспішають реалізовувати її. Це формує ризики для стабільності цін та обмежує доступність борошна й хлібної продукції для кінцевих споживачів.

Рибчинський також акцентував увагу на житі. Виробництво цієї культури всередині країни не повністю задовольняє потреби ринку. У маркетинговому році 2025/26 очікується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як у попередньому сезоні він становив лише 1,6 тис. тонн. Такі показники створюють стійкий дефіцит сировини та здатні впливати на ціни на хліб і продукцію борошномельної галузі.

Фахівець додав, що нинішня структура виробництва та поведінка аграріїв можуть спричинити подальше підвищення вартості борошна. Уже сьогодні дефіцит зерна високого класу визначає роботу підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці формує потенційні ризики для продовольчої безпеки країни.

Отже, дефіцит продуктів у Харківській області залишається серйозним викликом для стабільності цін та забезпечення продовольства, що вимагає пильної уваги на всіх рівнях управління.

Джерело: Agravery.com

