Дефицит продуктов в Харьковской области в сезоне 2025/26 может усугубиться из-за ограниченного наличия высококачественной пшеницы, необходимой для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Глава Союза «Мукомномелой Украины» Родион Рыбчинский во время конференции «ХЛІБ.ua» отметил, что общий урожай зерновых в стране прогнозируется примерно на уровне 21 млн тонн. При этом продовольственной пшеницы ожидается 10,3 млн т, а объем зерна 1–2 класса, необходимого для изготовления муки высокого качества, составит всего 1,7 млн ​​т.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция между переработчиками и экспортерами за ограниченное количество качественного зерна постоянно растет. Аграрии, имея возможность хранить продукцию несколько лет, не спешат реализовывать ее. Это формирует риски стабильности цен и ограничивает доступность муки и хлебной продукции для конечных потребителей.

Рыбчинский также акцентировал внимание на ржи. Производство этой культуры внутри страны не полностью удовлетворяет потребности рынка. В маркетинговом году 2025/26 ожидается импорт около 9 тыс. тонн, в то время как в предыдущем сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Такие показатели создают устойчивый дефицит сырья и способны влиять на цены на хлеб и продукцию мукомольной отрасли.

Специалист добавил, что нынешняя структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейшее повышение стоимости муки. Сегодня дефицит зерна высокого класса определяет работу предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы формирует потенциальные риски для продовольственной безопасности страны.

Следовательно, дефицит продуктов в Харьковской области остается серьезным вызовом стабильности цен и обеспечения продовольствия, что требует пристального внимания на всех уровнях управления.

