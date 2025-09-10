Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало неприємною новиною для тих, хто і так ледве оплачував рахунки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося кількох громад, де почали діяти нові розцінки на водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Як інформують у Телеграм-каналі Лозівської міськради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області набуло чинності 1 квітня. З цього дня бюджетні установи та інші споживачі платять за куб води 60,70 гривні.

При цьому, для мешканців громади ціна залишилася такою ж, як і раніше. Керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що перегляд вартості був вимушеним.

Головна причина криється у зростанні вартості закупівельної води, яку постачає КП "Харківводоканал". Постачальник встановив нову ціну у 17,66 грн за кубічний метр. Це створило для підприємства додаткове фінансове навантаження приблизно у 800 тисяч гривень щомісяця.

Щоб уникнути значних збитків, комунальники були змушені внести зміни у розцінки для окремих категорій споживачів. Водночас абонентська плата та вартість ЖКП із водовідведення для населення залишилися без змін.

Міська рада уточнила, що різниця у цінах, як і раніше, покриватиметься коштом бюджету. Схожа ситуація склалася і на КП "Тепловодосервіс". Для жителів розцінки не підвищуватимуть, проте для роботи підприємство звертатиметься за компенсаціями з місцевого бюджету.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стосується й Височанської громади. Тут з квітня теж почали діяти більші розцінки на ЖКП.

Вартість водопостачання склала 52 грн, а водовідведення коштує 38,56. Місцева влада пояснює, що причиною таких змін став ріст цін на електроенергію, збільшення витрат на оплату праці та серйозна зношеність інженерних мереж.

