Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало неприятной новостью для тех, кто и так едва ли оплачивал счета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось нескольких общин, где начали действовать новые расценки по водоснабжению и водоотводу, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале Лозовского горсовета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области вступило в силу 1 апреля. С этого дня бюджетные учреждения и другие потребители платят за куб воды 60,70 грн.

При этом для жителей общины цена осталась такой же, как и раньше. Руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко объяснил, что пересмотр стоимости был вынужденным.

Главная причина кроется в росте стоимости закупочной воды, поставляемой КП "Харьковводоканал". Поставщик установил новую цену в 17,66 грн. за кубический метр. Это создало на предприятии дополнительную финансовую нагрузку примерно в 800 тысяч гривен ежемесячно.

Чтобы избежать значительных убытков, коммунальщики были вынуждены внести изменения в расценки для отдельных категорий потребителей. В то же время, абонентская плата и стоимость ЖКУ по водоотводу для населения остались без изменений.

Городской совет уточнил, что разница в ценах по-прежнему будет покрываться за счет бюджета. Похожая ситуация сложилась и на КП "Тепловодосервис". Для жителей расценки не будут повышать, однако для работы предприятие будет обращаться за компенсациями из местного бюджета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области касается и Высочанского общества. Здесь с апреля тоже начали действовать большие расценки на ЖКУ.

Стоимость водоснабжения составила 52 грн., а водоотвод стоит 38,56. Местные власти объясняют, что причиной таких изменений стал рост цен на электроэнергию, увеличение затрат на оплату труда и серьезный износ инженерных сетей.

