Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області стали рятувальним колом для багатьох вразливих категорій населення.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області видають з 10 липня, повідомляє Politeka.

Департамент соціального захисту населення міської ради проінформував, що допомогу надають благодійники Global Empowerment Mission UA (GEM) разом із Фондом Говарда Дж. Баффета.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області передбачені для малозабезпечених сімей, які перебували на обліку в Департаменті та отримували державну соціальну допомогу.

Кожна родина отримує один набір. Видача організована за адресою вул. Харківська, 35 у Сумах, у приміщенні актової зали. Графік роботи наступний: з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:00, з перервою на обід з 12:00 до 13:00.

Для отримання допомоги необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, наприклад паспорт або електронну «Дію», а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі потреби може знадобитися витяг про місце проживання на території громади. Якщо одержувач не може особисто прийти, набір має право забрати довірена особа. Для цього їй необхідно надати оригінали документів отримувача та власний паспорт.

Організатори звертають увагу на важливий момент. В умовах нинішньої безпекової ситуації мешканців просять не створювати скупчень.

Проєкт реалізований завдяки співпраці міжнародних благодійників і місцевих служб. Він покликаний стати реальною підтримкою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області є не лише допомогою у вигляді пакунків першої необхідності, а й знаком турботи про людей, які особливо вразливі під час війни. Для додаткових консультацій можна звертатися за телефоном 050 407 81 27.

