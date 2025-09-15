Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области стали спасательным кругом для многих уязвимых категорий населения.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области выдают с 10 июля, сообщает Politeka.

Департамент социальной защиты населения городского совета проинформировал, что помощь оказывают благотворители Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) вместе с Фондом Говарда Дж. Баффета.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области предусмотрены для малообеспеченных семей, состоящих на учете в Департаменте и получавших государственную социальную помощь.

Каждая семья получает один набор. Выдача организована по адресу ул. Харьковская, 35, в Сумах, в помещении актового зала. График работы следующий: с понедельника по четверг с 8.00 до 16.00, в пятницу с 8.00 до 15.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Для получения помощи необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, например паспорт или электронное «Действие», а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В случае необходимости может потребоваться выписка о месте проживания на территории общины. Если получатель не может лично прийти, набор может забрать доверенное лицо. Для этого ей необходимо предоставить оригиналы документов получателя и паспорт.

Организаторы обращают внимание на немаловажный момент. В условиях нынешней ситуации безопасности жителей просят не создавать скоплений.

Проект реализован благодаря сотрудничеству международных благотворителей и местных служб. Он призван стать реальной поддержкой для оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области являются не только помощью в виде пакетов первой необходимости, но и знаком заботы о людях, особенно уязвимых во время войны. Для дополнительных консультаций можно обращаться по телефону: 050 407 81 27.

