Зокрема, дефіцит продуктів у Київській області позначається на ринку олії та суміжних товарів.

Дефіцит продуктів у Київській області загострився через проблеми з вирощуванням соняшнику на півдні, повідомляє Politeka.

Херсонська зона відчуває найгостріші наслідки: посуха 2025 року змусила аграріїв знищувати частину посівів, зрошення стало неможливим після пошкодження Каховської ГЕС, а опади утримуються на мінімумі.

Правобережні ділянки тривалий час залишалися сухими, через це соняшникові плантації були переорієнтовані або викорчувані; перші показники врожайності дали лише 0,2–0,3 т/га. Додатково негатив вплинули заморозки навесні, сильні бурі, шквали та нашестя сарани.

Експерти заспокоюють: хоча збитки локальні, загальна продовольча ситуація країни не критична. Сприятливіші умови в степових регіонах Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської й Одеської дають змогу очікувати загальний збір близько 13,5–14 млн т.

Проте місцеві ринки відчують дефіцит масла: олійна переробка зменшилася, підприємства частково переключилися на сою та ріпак, а запаси насіння скоротилися. У результаті влітку 2025 року роздрібна ціна літра олії виросла до 80,62 грн, індекс споживчих цін у липні сягнув 100,4.

У мережі АТБ пляшка 0,9 л мала позначку 72,27 грн, тоді як в Сільпо аналогічний товар коштував 96,99 грн. Зокрема, дефіцит продуктів у Київській області позначається на ринку олії та суміжних товарів; місцеві точки вже фіксують підвищення цін, покупцям радять коригувати кошики й шукати знижки.

До слова, також повідомлялося про подорожчання продуктів в області. Зокрема, це стосується хлібо-булочних виробів та яєць.

Джерело: Телеграф

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.