Дефицит продуктов в Киевской области обострился из-за проблем с выращиванием подсолнечника на юге, сообщает Politeka.

Херсонская зона испытывает острейшие последствия: засуха в 2025 году заставила аграриев уничтожать часть посевов, орошение стало невозможным после повреждения Каховской ГЭС, а осадки удерживаются на минимуме.

Правобережные участки долгое время оставались сухими, поэтому подсолнечные плантации были переориентированы или выкорчеваны; первые показатели урожайности дали всего 0,2–0,3 т/га. Дополнительно негатив повлияли на заморозки весной, сильные бури, шквалы и нашествия саранчи.

Эксперты успокаивают: хотя ущерб локальный, общая продовольственная ситуация страны не критична. Более благоприятные условия в степных регионах Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской позволяют ожидать общий сбор около 13,5–14 млн т.

Однако местные рынки ощутят дефицит масла: масляная переработка уменьшилась, предприятия частично переключились на сою и рапс, а запасы семян сократились. В результате летом 2025 розничная цена литра масла выросла до 80,62 грн, индекс потребительских цен в июле достиг 100,4.

В сети АТБ бутылка 0,9 л имела отметку 72,27 грн, в то время как в Сильпо аналогичный товар стоил 96,99 грн. В частности, дефицит продуктов в Киевской области отражается на рынке масла и смежных товаров; местные точки уже фиксируют повышение цен, покупателям советуют корректировать корзины и искать скидки.

Кстати, также сообщалось о подорожании продуктов в области. В частности, это касается хлебобулочных изделий и яиц.

