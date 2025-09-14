Жителі кількох населених пунктів у Київській області мають підготуватися до графіка відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Київській області передбачає проведення низки планових робіт, які тимчасово ускладнять подачу блакитного палива для мешканців окремих громад, повідомляє Politeka.

За попередженням місцевої філії "Газмереж", у межах робіт із підтримки мережі буде застосовано графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Київській області.

У Броварському відділенні роботи вже стартували 8.09 і триватимуть до 15.09. Незручності вимушені терпіти міцеві мешканці у селах Квітневе та Перемога.

Жителів закликають перекрити крани перед приладами і залишати їх закритими до повного відновлення постачання.

У Білій Церкві обмеження розпочнуться 16.09 о 08:00 і продовжуватимуться до 17:00 26.09. Газопостачання буде відсутнє на таких вулицях: Залізнична, пров. Залізничний, Олени Теліги, Василя Симоненка, Якова Гандзюка, Михайла Дорошенка, Олега Ольжича, Польова, Лесі Українки, Віталія Коломійця, Олександра Марченка, Анатолія Солов’яненка, Романа Шухевича.

А також на Михайла Вербицького, Павла Чубинського, Михайла Коцюбинського, пров. Архипа Люльки, пров. Героїв Маріуполя, Павла Поповича, Селекційна, Окружна, Калинова, пров. Калиновий, Вишнева, Сквирське Шосе, пров. Сухоярський, Верхня (СТ “Перемога”), Нижня (СТ “Перемога”), Терезинська (СТ “Перемога та СТ “Флора”).

Окрім цього, графік відключення газу в Київській області на тиждень з 15 по 21 вересня зачепить і Таращанське відділення. Там блакитного палива не буде у селі Красилівка. Роботи розпочнуться 18.09 і завершаться 26.09.

