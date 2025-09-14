Жители нескольких населённых пунктов в Киевской области должны подготовиться к графику отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября.

График отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Киевской области предусматривает проведение ряда плановых работ, временно усложняющих подачу голубого топлива для жителей отдельных общин, сообщает Politeka.

По предупреждению местного филиала "Газсетей", в рамках работ по поддержке сети будет применен график отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Киевской области.

В Броварском отделении работы уже стартовали 8.09 и продлятся до 15.09. Неудобства вынуждены терпеть местные жители в селах Квитнево и Победа.

Жителей призывают перекрыть краны перед приборами и оставлять их закрытыми до полного возобновления поставок.

В Белой Церкви ограничения начнутся 16.09 в 08:00 и будут продолжаться до 17:00 26.09 . Газоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах: Железнодорожная, пер. Железнодорожный, Елены Телиги, Василия Симоненко, Якова Гандзюка, Михаила Дорошенко, Олега Ольжича, Полева, Леси Украинки, Виталия Коломийца, Александра Марченко, Анатолия Соловьяненко, Романа Шухевича.

А также Михаила Вербицкого, Павла Чубинского, Михаила Коцюбинского, пер. Архипа Люльки, пер. Героев Мариуполя, Павла Поповича, Селекционная, Окружная, Калиновая, пер. Калиновое, Вишневая, Сквирское Шоссе, пер. Сухоярский, Верхняя (СО "Победа"), Нижняя (СО "Победа"), Терезинская (СО "Победа и СО "Флора").

Кроме этого, график отключения газа в Киевской области на неделю с 15 по 21 сентября коснется и Таращанского отделения. Там голубого топлива не будет в селе Красиловка . Работы начнутся 18.09 и завершатся 26.09.

