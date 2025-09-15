Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні сфери, дозволяючи обрати вакансію залежно від навичок та особистих інтересів.

Робота для пенсіонерів у Чернігові представлена в кількох напрямах, що відкриває можливість працевлаштування людям різного віку та досвіду, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

У місті наразі доступні вакансії в сфері громадського харчування, легкої промисловості та автосервісу.

Заклад «Рандеву-івент кафе», розташований на проспекті Миру, 26, шукає кухаря із зарплатою від 17 000 до 20 000 грн. Пропозиція передбачає повну зайнятість, а також готовність розглянути студентів, осіб з інвалідністю чи людей похилого віку. Основні завдання: приготування страв європейської кухні, контроль якості продуктів та дотримання санітарних норм. Цінуються відповідальність, уважність і креативність.

У швейному цеху ТОВ «Північна промислова група», що працює на Курганній вулиці, 5, потрібні швачки із заробітком 16 000–25 000 грн. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, соцпакет та сучасне обладнання. Умови: повна або часткова зайнятість, робочий графік із 8:30 до 17:00, вихідні — субота та неділя. Основна діяльність — пошиття жіночого одягу.

Компанія WOG відкрила вакансію «помічник оператора АЗК» на проспекті Миру, 231а. Заробітна плата складає близько 11 000 грн плюс бонуси. Працівник забезпечує обслуговування клієнтів, заправку авто, консультування щодо акцій і товарів, а також підтримку чистоти на території. Пропонується позмінний графік, наставництво, можливість отримувати відсотки від продажів і чайові.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні сфери, дозволяючи обрати вакансію залежно від навичок та особистих інтересів, із забезпеченням стабільності й соціальних гарантій.

