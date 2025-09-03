Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області дозволить українським сім’ям завчасно підготуватися до холодного періоду та забезпечити необхідне паливо для обігріву житла.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області буде надана українцям для підготовки до опалювального сезону, повідомляє Politeka.

За рішенням Міністерства соціальної політики та схваленою Кабінетом Міністрів постановою, одноразові виплати призначені для придбання твердого пічного палива, що дозволить забезпечити домогосподарства дровами чи вугіллям та комфортніше пережити зиму. Фінансування передбачене за підтримки УВКБ ООН та інших міжнародних гуманітарних організацій.

Отримати допомогу можуть усі жителі населених пунктів, розташованих у 10-кілометровій зоні від державного кордону з росією або лінії фронту, які користуються твердим паливом для опалення. Для цих родин виплати надаватимуться без урахування критеріїв вразливості.

Окрім цього, одноразова підтримка поширюється на мешканців територій активних бойових дій у дев’яти прифронтових областях — Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській. У таких випадках підтримку отримають люди з вразливих категорій, зокрема пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та громадяни з інвалідністю.

Розмір одноразової виплати складає 19 400 гривень на домогосподарство та призначений лише один раз протягом опалювального сезону. Подати заявку можна будь-якому члену родини або законному представнику, звернувшись до місцевого органу соціального захисту за місцем реєстрації чи фактичного проживання.

Рішення ухвалюється протягом п’яти робочих днів, після чого заявник отримує повідомлення у спосіб, зазначений у заяві. Фінансова підтримка перераховуватиметься безготівково на банківський рахунок отримувача, очікується, що виплати розпочнуться у вересні-жовтні.

