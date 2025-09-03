Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области позволит украинским семьям заблаговременно подготовиться к холодному периоду и обеспечить необходимое топливо для обогрева жилья.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области будет предоставлена ​​украинцам для подготовки к отопительному сезону, сообщает Politeka.

По решению Министерства социальной политики и одобренному Кабинетом Министров постановлением, единовременные выплаты предназначены для приобретения твердого печного топлива, что позволит обеспечить домохозяйства дровами или углем и более комфортно пережить зиму. Финансирование предусмотрено при поддержке УВКБ ООН и других международных гуманитарных организаций.

Помочь могут все жители населенных пунктов, расположенных в 10-километровой зоне от государственной границы с россией или линии фронта, которые пользуются твердым топливом для отопления. Для этих семей выплаты будут предоставляться без учета критериев уязвимости.

Кроме того, единовременная поддержка распространяется на жителей территорий активных боевых действий в девяти прифронтовых областях — Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской. В таких случаях поддержку получат люди из уязвимых категорий, в частности, пенсионеры, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и граждане с инвалидностью.

Размер единовременной выплаты составляет 19 400 гривен на домохозяйство и предназначен только один раз в течение отопительного сезона. Подать заявку можно любому члену семьи или законному представителю, обратившись в местный орган социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания.

Решение принимается в течение пяти рабочих дней, после чего заявитель получает уведомление способом, указанным в заявлении. Финансовая поддержка будет перечисляться безналично на банковский счет получателя, ожидается, что выплаты начнутся в сентябре-октябре.

