Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює сфери логістики, обслуговування клієнтів та легкої промисловості.

Робота для пенсіонерів у Чернігові представлена вакансіями у різних сферах, що дозволяє обирати з урахуванням досвіду та навичок, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщує сайт work.ua.

Компанія Brand Space оголосила набір водія для сток-секонд. Основні обов’язки включають вантажоперевезення по Чернігову та Києву. Заробітна плата стартує від 10 000 грн і може сягати 25 000 грн, додатково передбачена ставка за кожний виїзд. Вимоги: наявність водійських прав категорії «C», досвід від одного року, дисциплінованість, охайне ставлення до автомобіля та порядність. Компанія готова розглядати кандидатів із інвалідністю, пенсіонерів і ветеранів.

Ще одна пропозиція від Авантаж 7 — вакансія касира-оператора АЗС на вулиці Кільцевій, 16Б. Зарплата становить 15 000–16 000 грн, плюс премії та % від продажів. Працівники відповідальні за обслуговування клієнтів, консультації щодо пального та товарів магазину, розрахунок на касі, викладку продукції і приготування хот-догів та бургерів. Компанія забезпечує повну зайнятість, офіційне оформлення, адаптацію та навчання. Графік роботи — денний, 3/3 з 8:00 до 20:00, можливе залучення студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Північна промислова група шукає швачок для пошиття жіночого одягу. Зарплата стартує від 16 000 грн і досягає 25 000. Робота проходить у світлому виробничому цеху на Курганній, 5, з новими автоматизованими швейними машинами та постійним завантаженням. Графік — з 8:30 до 17:00, субота і неділя вихідні. Передбачене офіційне оформлення та соцпакет.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює сфери логістики, обслуговування клієнтів та легкої промисловості, надає офіційне працевлаштування, конкурентну зарплату та гнучкий графік.

