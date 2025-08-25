Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює вакансії на АЗК, у роздрібній торгівлі та в логістиці.

Робота для пенсіонерів у Чернігові доступна одразу в кількох сферах, і вакансії пропонують різні можливості для зайнятості, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщує сайт work.ua.

Зокрема, мережа АЗК WOG шукає помічника оператора, або заправника, з оплатою від 11 000 гривень на місяць плюс бонуси. Основні обов’язки включають обслуговування клієнтів, швидку та правильну заправку автомобілів, консультування щодо пального та акцій, а також підтримання чистоти на території заправки.

Працювати можна за позмінним графіком, компанія забезпечує офіційне працевлаштування, допомогу в адаптації та навчанні, а також можливість заробляти додатково через продаж омивачів та чайові. Працівники отримують знижки на товари АЗК.

Також у Чернігові відкрито вакансію касира у магазин Brocard, де зарплата становить від 18 000 до 25 000 гривень із ставкою та % від товарообігу. Посада передбачає проведення касових операцій, облік продажів, консультування клієнтів щодо акцій та дотримання стандартів обслуговування.

Працівники отримують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, брендовану форму та можливість кар’єрного зростання у мережі luxury-парфумерії. Графік зручний — 2/2, з 10:00 до 21:00. Компанія готова взяти на роботу студентів, людей з інвалідністю, пенсіонерів та ветеранів.

Крім того, сервіс доставки Glovo пропонує посаду кур’єра на вело, мото чи авто з доходом до 35 000 гривень на місяць. Компанія пропонує гнучкий графік роботи, щоденні та щотижневі виплати, страхування під час доставок та змогу самостійно обирати час доставки.

Для реєстрації достатньо пройти коротку онлайн процедуру за посиланням на сайті Glovo. Автовласники мають мати при собі паспорт, водійські права та техпаспорт. Військовий квиток або приписне для чоловіків не потрібні.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює вакансії на АЗК, у роздрібній торгівлі та в логістиці, надаючи стабільний дохід, та офіційне працевлаштування.

