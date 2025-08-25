Работа для пенсионеров в Ивано-Франковске охватывает вакансии на АЗК, в розничной торговле и в логистике.

Работа для пенсионеров в Чернигове доступна сразу в нескольких областях, и вакансии предлагают разные возможности для занятости, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещает сайт work.ua.

В частности, сеть АЗК WOG ищет помощника оператора или заправщика, с оплатой от 11 000 гривен в месяц плюс бонусы. Основные обязанности включают обслуживание клиентов, быструю и правильную заправку автомобилей, консультирование по топливу и акциям, а также поддержание чистоты на территории заправки.

Работать можно по посменному графику, компания обеспечивает официальное трудоустройство, помощь в адаптации и обучении, а также возможность зарабатывать дополнительно через продажу омывателей и чаевые. Сотрудники получают скидки на товары АЗК.

Также в Чернигове открыта вакансия кассира в магазин Brocard, где зарплата составляет от 18 000 до 25 000 гривен со ставкой и % от товарооборота. Должность предусматривает проведение кассовых операций, учет продаж, консультирование клиентов по акциям и соблюдение стандартов обслуживания.

Сотрудники получают официальное трудоустройство, социальные гарантии, брендированную форму и возможность карьерного роста в сети luxury-парфюмерии. График удобен - 2/2, с 10:00 до 21:00. Компания готова взять на работу студентов, людей с инвалидностью, пенсионеров и ветеранов.

Кроме того, сервис доставки Glovo предлагает должность курьера на вело, мото или автомобили с доходом до 35 000 гривен в месяц. Компания предлагает гибкий график работы, ежедневные и еженедельные выплаты, страхование при доставке и возможность самостоятельно выбирать время доставки.

Для регистрации достаточно пройти краткую онлайн процедуру по ссылке на сайте Glovo. Автовладельцы должны иметь при себе паспорт, водительские права и техпаспорт. Военный билет или приписное для мужчин не требуются.

Итак, работа для пенсионеров в Чернигове охватывает вакансии на АЗК, в розничной торговле и логистике, предоставляя стабильный доход, и официальное трудоустройство.

