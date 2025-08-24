Варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Чернигівській області.

Протягом тиждня діятиме графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня у частині населених пунктів в Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Чернигівській області. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть вже 25 серпня 2025 року. Час: з 09:00 до 19:00.

Можливі перерви в електропостачанні у селі Пархимів за адресою ввулиця Травнева 34. Крім цього через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики в селищі Беремицьке на вул. Набережна 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9.

У вівторок 26 числа, станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у населеному пункті Бабарики. Так, з 9:00 до 21:00 не буде електроенергії на вулицях -

вул. Б.Хмельницького 1, 3, 4, 5, 8, 9;

Нова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Центральна 11, 12, 14, 16, 4, 6, 6А, 8, 9, 9А;

провулок Б.Хмельницького 1, 2, 6, 7, 8, 9.

У середу, 27 числа, без світла знову залишаться в селі Бабарики. Так, 9:00 до 19:00 не буде електроенергії на вулицях вулиця Б.Хмельницького 1, 3, 4, 5, 8, 9; Нова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Центральна 11, 12, 14, 16, 4, 6, 6А, 8, 9, 9А; провулок Б.Хмельницького 1, 2, 6, 7, 8, 9. Причини відключень – виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Чернигівській області.

