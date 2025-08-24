Следует заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Черниговской области.

В течение недели будет действовать график отключения света на неделю с 25 по 31 августа по части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Черниговской области. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения будут введены уже 25 августа 2025 года. Время: с 09:00 до 19:00.

Возможны перерывы в электроснабжении в селе Пархымив по адресу улица Травнева 34. Кроме этого из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества в поселке Беремицкое по ул. Набережная 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36 41, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9.

Во вторник 26 числа произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в населенном пункте Бабарыкы. Так, с 9:00 до 21:00 не будет электроэнергии на улицах -

ул. Б.Хмельницкого 1, 3, 4, 5, 8, 9;

Нова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Центральная 11, 12, 14, 16, 4, 6, 6А, 8, 9, 9А;

переулок Б.Хмельницкого 1, 2, 6, 7, 8, 9.

В среду, 27 числа, без света снова останутся в селе Бабарыкы. Так, 9:00 до 19:00 не будет электроэнергии на улицах улица Б.Хмельницкого 1, 3, 4, 5, 8, 9; Нова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Центральная 11, 12, 14, 16, 4, 6, 6А, 8, 9, 9А; переулок Б.Хмельницкого 1, 2, 6, 7, 8, 9. Причины отключений – выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в неделю с 25 по 31 августа в Черниговской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Чернигове: украинцам готовы платить от 16 тысяч, перечень актуальных вакансий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Чернигове: перечень интересных вакансий, где можно заработать 42 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто именно имеет право на выплаты, перечень требований.