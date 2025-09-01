Работа для пенсионеров в Чернигове представлена ​​вакансиями в разных сферах, что позволяет выбирать с учетом опыта и навыков, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещает сайт work.ua.

Компания Brand Space объявила набор водителя для сток-секондов. Основные обязанности включают грузоперевозки по Чернигову и Киеву. Заработная плата стартует от 10 000 грн. и может достигать 25 000 грн., дополнительно предусмотрена ставка за каждый выезд. Требования: наличие водительских прав категории «C», опыт от одного года, дисциплинированность, аккуратное отношение к автомобилю и порядочность. Компания готова рассматривать кандидатов с инвалидностью, пенсионеров и ветеранов.

Еще одно предложение от Авантажа 7 — вакансия кассира-оператора АЗС на улице Кольцевой, 16Б. Зарплата составляет 15 000–16 000 грн плюс премии и % от продаж. Работники ответственны за обслуживание клиентов, консультации по топливу и товарам магазина, расчет на кассе, выкладку продукции и приготовление хот-догов и бургеров. Компания обеспечивает полную занятость, официальное оформление, адаптацию и обучение. График работы - дневной, 3/3 с 8:00 до 20:00, возможно привлечение студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Северная промышленная группа ищет швей для пошива женской одежды. Зарплата стартует от 16000 грн и достигает 25000. Работа проходит в светлом производственном цехе на Курганной, 5 с новыми автоматизированными швейными машинами и постоянной загрузкой. График – с 8:30 до 17:00, суббота и воскресенье выходные. Предусмотрено официальное оформление и соцпакет.

Итак, работа для пенсионеров в Чернигове включает сферы логистики, обслуживания клиентов и легкой промышленности, предоставляет официальное трудоустройство, конкурентную зарплату и гибкий график.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Чернигове: украинцам готовы платить от 16 тысяч, перечень актуальных вакансий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Чернигове: перечень интересных вакансий, где можно заработать 42 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто именно имеет право на выплаты, перечень требований.