Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює логістику, обслуговування клієнтів та легку промисловість.

Робота для пенсіонерів у Чернігові представлена різноманітними вакансіями, що дозволяє обирати за досвідом і професійними навичками, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщені на сайті work.ua, де кожен може знайти підходящу позицію.

Компанія Brand Space запрошує водіїв для сток-секонд. Основні завдання включають перевезення вантажів у межах Чернігова та Києва. Заробітна плата стартує від 10 000 грн і може досягати 25 000 грн, плюс передбачена окрема ставка за виїзд. Вимоги до кандидатів: права категорії «C», досвід роботи від одного року, акуратне ставлення до автомобіля, дисципліна та порядність. Підходять пенсіонери, ветерани та особи з інвалідністю.

В Авантаж 7 відкрито вакансію касира-оператора АЗС на Кільцевій, 16Б. Зарплата коливається від 15 000 до 16 000 грн, додатково нараховуються премії та % від продажів. Співробітники обслуговують клієнтів, консультують щодо пального та товарів магазину, виконують касові операції, викладають продукцію та готують хот-доги й бургери. Пропонуються офіційне оформлення, повна зайнятість, навчання та адаптація. Графік денний, 3/3 з 8:00 до 20:00, можливе залучення студентів, пенсіонерів і людей з інвалідністю.

Північна промислова група шукає швачок для пошиття жіночого одягу. Зарплата від 16 000 до 25 000 грн. Робота проходить у світлому цеху на Курганній, 5, на нових автоматизованих машинах, з постійним завантаженням. Графік — 8:30–17:00, вихідні — субота та неділя. Передбачено офіційне працевлаштування та соцпакет.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює логістику, обслуговування клієнтів та легку промисловість, забезпечує стабільну зарплату, офіційне працевлаштування та гнучкий графік, підходячи для різних категорій кандидатів.

