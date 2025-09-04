Работа для пенсионеров в Чернигове включает логистику, обслуживание клиентов и легкую промышленность.

Работа для пенсионеров в Чернигове представлена ​​разнообразными вакансиями, что позволяет выбирать по опыту и профессиональным навыкам, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещены на сайте work.ua , где каждый может найти подходящую позицию.

Компания Brand Space приглашает водителей для сток-секондов. Основные задачи включают перевозку грузов в пределах Чернигова и Киева. Заработная плата стартует от 10 000 грн и может достигать 25 000 грн плюс предусмотрена отдельная ставка за выезд. Требования к кандидатам: права категории C, опыт работы от одного года, аккуратное отношение к автомобилю, дисциплина и порядочность. Подходят пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью.

В Авантаже 7 открыта вакансия кассира-оператора АЗС на Кольцевой, 16Б. Зарплата колеблется от 15000 до 16000 грн, дополнительно начисляются премии и % от продаж. Сотрудники обслуживают клиентов, консультируют по топливу и товарам магазина, выполняют кассовые операции, выкладывают продукцию и готовят хот-доги и бургеры. Предлагаются официальное оформление, полная занятость, обучение и адаптация. График дневной, 3/3 с 8:00 до 20:00, возможно привлечение студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Северная промышленная группа ищет швей для пошива женской одежды. Зарплата от 16000 до 25000 грн. Работа проходит в светлом цехе на Курганной, 5, на новых автоматизированных машинах, с постоянной загрузкой. График - 8:30-17:00, выходные - суббота и воскресенье. Предусмотрено официальное трудоустройство и соцпакет.

Итак, работа для пенсионеров в Чернигове включает логистику, обслуживание клиентов и легкую промышленность, обеспечивает стабильную зарплату, официальное трудоустройство и гибкий график, подходящий для разных категорий кандидатов.

