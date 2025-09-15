Работа для пенсионеров в Чернигове охватывает разные сферы, позволяя выбрать вакансию в зависимости от навыков и личных интересов.

Работа для пенсионеров в Чернигове представлена ​​в нескольких направлениях, что открывает возможность трудоустройства людям всех возрастов и опыта, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В городе доступны вакансии в сфере общественного питания, легкой промышленности и автосервиса.

Заведение «Рандеву-ивент кафе», расположенное на проспекте Мира, 26, ищет повара с зарплатой от 17 000 до 20 000 грн. Предложение предусматривает полную занятость, а также готовность рассмотреть студентов, лиц с инвалидностью или пожилых людей. Основные задачи: приготовление блюд европейской кухни, контроль качества продуктов и соблюдение санитарных норм. Ценятся ответственность, внимательность и креативность.

В швейном цехе ООО «Северная промышленная группа», работающего на Курганной улице, 5, требуются швеи с заработком 16 000–25 000 грн. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, соцпакет и современное оборудование. Условия: полная или частичная занятость, рабочий график с 8:30 до 17:00, выходные суббота и воскресенье. Основная деятельность – пошив женской одежды.

Компания WOG открыла вакансию помощник оператора АЗК на проспекте Мира, 231а. Заработная плата составляет около 11000 грн плюс бонусы. Работник обеспечивает обслуживание клиентов, заправку авто, консультирование по акциям и товарам, а также поддержку чистоты на территории. Предлагается посменный график, наставничество, возможность получать проценты от продаж и чаевые.

Итак, работа для пенсионеров в Чернигове охватывает разные сферы, позволяя выбрать вакансию в зависимости от навыков и личных интересов с обеспечением стабильности и социальных гарантий.

