Підвищення тарифів на електроенергію у Київській області передбачає кілька змін як для звичайних українців, так і для інших споживачів

З 1 червня 2024 року в Україні діє нова фіксована вартість на світло для побутових споживачів. Таке підвищення тарифів на електроенергію у Київській області встановлено постановою №632 і дорівнює 4,32 грн за кіловат-годину замість попередніх 2,64.

Ця ціна не диференціюється за обсягом споживання і спершу була розрахована до кінця квітня 2025 року. Однак, уряд вирішив продовжити її дію до кінця жовтня.

Вартість, яка діє з червня 2024 року, розповсюджується на всі побутові категорії споживачів. Це мешканці ОСББ, гуртожитків та інших житлових об’єднань, користувачі електричного опалення та ті, хто має право на неї згідно із законодавством.

У Міністерстві фінансів підтвердили, що Міжнародний валютний фонд не вимагає підвищення тарифів на електроенергію в Київській області найближчим часом. Це означає, що до кінця жовтня змін у рахунках очікувати не варто.

А от для бізнесу нові розцінки вже набрали чинності. На засіданні НКРЕКП 26 серпня затвердили зростання для операторів систем розподілу. Споживачі першого класу платять приблизно на 14% більше, а другого класу - на 23%.

Це стосується підприємств, які отримують струм з мереж високої або низької напруги. Найбільше нові ціни позначаться на Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго та Хмельницькобленерго. Найменше зміни відчують обленерго на Чернігівщині, Львівщині та Черкащині.

Отже, нововведення в вартості світла поки що відкладається для населення, але підприємства вже відчують на собі нові рахунки.

