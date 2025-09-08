Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області продовжує надаватися благодійним фондом «Карітас Кривий Ріг», повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці фонду у Facebook.

Програма створена для підтримки сімей переселенців, які опинилися у складних обставинах та потребують фінансового забезпечення витрат на оренду житла.

Участь у проєкті доступна для людей, що мешкають у Кривому Розі та Криворізькому районі, і включає тих, хто прибув із тимчасово окупованих територій або регіонів, де тривають бойові дії. Виплати надаються родинам, які проживають у цьому регіоні менше 30 днів, а також переселенцям, які залишили школи чи дитячі садки, де тимчасово перебували, через підготовку навчальних закладів до нового року, або мешкають у гуртожитках.

Фінансування розраховане на строк до шести місяців. Пріоритет надається вразливим категоріям, серед яких вагітні жінки, годуючі матері з дітьми до трьох років, багатодітні родини з трьома та більше дітьми, самотні батьки та опікуни. Також право на підтримку мають особи з інвалідністю першої та другої групи, тяжкохворі люди та самотні літні громадяни віком від 60 років.

гроші

Представники фонду відзначають, що для багатьох переселенців така допомога дозволяє стабілізувати життя та облаштувати побут у нових умовах. Консультації з питань участі у програмі надаються телефоном у робочі дні з 10:00 до 16:00. Фахівці «Карітас Кривий Ріг» супроводжують оформлення документів та допомагають кожному, хто звертається, забезпечуючи оперативну та безпечну підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області дозволяє родинам отримати необхідні кошти для проживання, зменшуючи фінансовий тиск та сприяючи впевненому облаштуванню переселенців у новому місці.

