Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області продовжує надаватися благодійним фондом «Карітас Кривий Ріг», повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці фонду у Facebook.

Програма створена для підтримки сімей переселенців, які опинилися у складних обставинах та потребують фінансового забезпечення витрат на оренду житла.

Участь у проєкті доступна для людей, що мешкають у Кривому Розі та Криворізькому районі, і включає тих, хто прибув із тимчасово окупованих територій або регіонів, де тривають бойові дії. Виплати надаються родинам, які проживають у цьому регіоні менше 30 днів, а також переселенцям, які залишили школи чи дитячі садки, де тимчасово перебували, через підготовку навчальних закладів до нового року, або мешкають у гуртожитках.

Фінансування розраховане на строк до шести місяців. Пріоритет надається вразливим категоріям, серед яких вагітні жінки, годуючі матері з дітьми до трьох років, багатодітні родини з трьома та більше дітьми, самотні батьки та опікуни. Також право на підтримку мають особи з інвалідністю першої та другої групи, тяжкохворі люди та самотні літні громадяни віком від 60 років.

Представники фонду відзначають, що для багатьох переселенців така допомога дозволяє стабілізувати життя та облаштувати побут у нових умовах. Консультації з питань участі у програмі надаються телефоном у робочі дні з 10:00 до 16:00. Фахівці «Карітас Кривий Ріг» супроводжують оформлення документів та допомагають кожному, хто звертається, забезпечуючи оперативну та безпечну підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області дозволяє родинам отримати необхідні кошти для проживання, зменшуючи фінансовий тиск та сприяючи впевненому облаштуванню переселенців у новому місці.

