У Дніпропетровській області стартувала програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій осіб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області тепер передбачає не тільки роздачу готових наборів, а й можливість самим обирати необхідні товари, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці благодійного фонду, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується у форматі продуктових ваучерів, кожен з яких має номінал 440 гривень. Їх можна використати у магазинах мережі АТБ, що дозволяє отримувачам купувати продукти відповідно до власних смаків та потреб.

Ініціатором програми став благодійний фонд «Крок з Надією», який об’єднав зусилля з міжнародними партнерами Mennonite Central Committee та Canadian Foodgrains Bank, а також із мережею супермаркетів АТБ. Така співпраця забезпечує адресну підтримку тим, хто найбільше цього потребує.

Для участі у програмі передбачено попередню онлайн-реєстрацію. Заявки приймаються через спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Алгоритм простий: достатньо перейти за посиланням, запустити чат-бот і крок за кроком виконувати інструкції.

У разі труднощів працює гаряча лінія підтримки. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Консультанти допоможуть розібратися з реєстрацією та дадуть відповіді на основні запитання.

Ваучери надають свободу вибору. Можна придбати як базові крупи, борошно чи макарони, так і свіжі овочі, молочні продукти або навіть сезонні фрукти. В цьому випадку гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає ще більш персоналізованою.

