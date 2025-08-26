Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области теперь предусматривает не только раздачу готовых наборов, но и возможность выбирать самим необходимые товары, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице благотворительного фонда, гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется в формате продуктовых ваучеров, каждый из которых имеет номинал 440 гривен. Их можно использовать в магазинах сети АТБ, что позволяет получателям покупать продукты в соответствии с собственными вкусами и потребностями.

Инициатором программы стал благотворительный фонд «Шаг с Надеждой», объединивший усилия с международными партнерами Mennonite Central Committee и Canadian Foodgrains Bank, а также с сетью супермаркетов АТБ. Такое сотрудничество обеспечивает адресную поддержку тем, кто больше в этом нуждается.

Для участия в программе предусмотрена предварительная онлайн-регистрация. Заявки принимаются через специальный чат-бот в мессенджере Telegram. Алгоритм прост: достаточно перейти по ссылке, запустить чат-бот и шаг за шагом следовать инструкциям.

В случае затруднений работает горячая линия поддержки. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Консультанты помогут разобраться с регистрацией и ответят на основные вопросы.

Ваучеры предоставляют свободу выбора. Можно приобрести как базовые крупы, муку или макароны, так и свежие овощи, молочные продукты или сезонные фрукты. В этом случае гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области становится еще более персонализированной.

