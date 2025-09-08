Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает предоставляться благотворительным фондом «Каритас Кривой Рог», сообщает Politeka.

Информация обнародована на официальной странице фонда в Facebook.

Программа создана для поддержки семей переселенцев, оказавшихся в сложных обстоятельствах и нуждающихся в финансовом обеспечении затрат на аренду жилья.

Участие в проекте доступно людям, проживающим в Кривом Роге и Криворожском районе, и включает тех, кто прибыл с временно оккупированных территорий или регионов, где продолжаются боевые действия. Выплаты предоставляются семьям, проживающим в этом регионе менее 30 дней, а также переселенцам, покинувшим школы или детские сады, где временно находились, через подготовку учебных заведений к новому году или проживают в общежитиях.

Финансирование рассчитано сроком до шести месяцев. Приоритет предоставляется уязвимым категориям, среди которых беременные женщины, кормящие матери с детьми младше трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, одинокие родители и опекуны. Также право на поддержку имеют лица с инвалидностью первой и второй группы, тяжелобольные люди и одинокие пожилые граждане от 60 лет.

Представители фонда отмечают, что для многих переселенцев такая помощь позволяет стабилизировать жизнь и обустроить жизнь в новых условиях. Консультации по вопросам участия в программе предоставляются по телефону в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Специалисты «Каритас Кривой Рог» сопровождают оформление документов и помогают каждому обращающемуся, обеспечивая оперативную и безопасную поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет семьям получить необходимые средства для проживания, уменьшая финансовое давление и способствуя уверенному обустройству переселенцев в новом месте.

