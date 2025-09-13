У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що обмеження руху транспорту в Харкові зумовлене необхідністю проведення аварійних робіт.

Обмеження руху транспорту в Харкові введно через масштабні роботи, які розпочалися на окремих вулицях українського міста, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила Харківська міська рада.

З 11 по 15 вересня на вулиці Петропавлівській, на відрізку між вулицею Шевченка та провулком Великим Данилівським, введено повне обмеження руху транспорту в Харкові.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що таке рішення зумовлене необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі. Для водіїв організовані об’їзні маршрути прилеглими вулицями — Матюшенка, Шевченка, провулком Великим Данилівським та іншими.

Крім того, 11 вересня ввели обмеження руху транспорту в Харкові на узвозі Клочківському, поблизу Зоологічного мосту. Обмеження діятимуть з 9:30 до 17:00. Як уточнили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, роботи в цій зоні виконує СКП «Харківзеленбуд». Пропуск автомобілів здійснюватиметься смугою, вільною від техніки та ремонтних робіт.

Обмеження торкнуться і роботи громадського транспорту. У зазначений період буде тимчасово припинено рух трамваїв на маршруті, що проходить узвозом Клочківським, проспектом Незалежності, вулицями Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицькою та майданом Іподрому. Трамвай №12 тимчасово не курсуватиме на ділянці від Клочківської до розворотного кола «Центральний парк».

Щоб забезпечити пасажирів альтернативним транспортом, на час відсутності трамвайного сполучення працюватиме тимчасовий автобусний маршрут №12. Його шлях пролягатиме від Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») через Велику Панасівську, провулки Лосівський та Пискунівський, проїзд Рогатинський, вулицю Клочківську, узвіз Клочківський, проспект Незалежності, вулиці Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицьку, Весніна, Сумську та далі до Центрального парку.

