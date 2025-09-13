В Департаменте строительства и путевого хозяйства объяснили, что ограничение движения транспорта в Харькове обусловлено необходимостью проведения аварийных работ.

Ограничение движения транспорта в Харькове введено из-за масштабных работ, которые начались на отдельных улицах украинского города, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделал Харьковский городской совет.

С 11 по 15 сентября по ул. Петропавловской, на отрезке между ул. Шевченко и переулком Большим Даниловским, введено полное ограничение движения транспорта в Харькове.

В Департаменте строительства и путевого хозяйства объяснили, что такое решение обусловлено необходимостью проведения аварийных работ по газопроводу. Для водителей организованы объездные маршруты по прилегающим улицам — Матюшенко, Шевченко, переулком Большим Даниловским и другими.

Кроме того, 11 сентября было введено ограничение движения транспорта в Харькове на спуске Клочковском, вблизи Зоологического моста. Ограничения будут действовать с 9:30 до 17:00. Как уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, работы в этой зоне выполняет СКП Харьковзеленстрой. Пропуск автомобилей будет производиться полосой, свободной от техники и ремонтных работ.

Ограничения коснутся и работы общественного транспорта. В указанный период будет временно приостановлено движение трамваев на маршруте, проходящем спуском Клочковским, проспектом Независимости, улицами Тринклера, Николая Хвылевого, Мироносицкой и майданом Ипподрома. Трамвай №12 временно не будет курсировать на участке от Клочковской в ​​разворотный круг «Центральный парк».

Чтобы обеспечить пассажиров альтернативным транспортом, в отсутствие трамвайного сообщения будет работать временный автобусный маршрут №12. Его путь будет пролегать от Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») через Великую Афанасьевскую, переулки Лосовский и Пискуновский, проезд Рогатинский, улицу Клочковскую, спуск Клочковский, проспект Независимости, улицы Тринклера, Николая Хвылевого, Далины Долину, и Николая Хвылевого, Мироноса.

