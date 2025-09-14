Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня у Кіровоградській області дозволить жителям планувати свої справи.

Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня у Кіровоградській області передбачає планові та капітальні ремонти, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

15 вересня у Панчевому з 08:00 до 18:00 заплановано роботи на Франка 1А, 2, 9, 16-20, 23-28, 28А, 29-30, 32, 34, 38, 40, 42, 42А, 42Б. Новомиргород виконуватиме капітальний ремонт на Дудченка 27/43, Садовий пров. 1А, 2-8, 10-18, 20, 22, Шевченка пров. 6/1, 8, Шевченка 3, 4/2, 5-9, 12, 14-21, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41.

Оситняжка проводитиме плановий ремонт на Василя Симоненка 1-2, 4-5, 7, 9-10, 12, 17, 19-20, Гетьманівська 1-5, 8-13, 16, 18, 25, 27, 27А, 28-29, 33-35, 37-40, 42, 44-47, 51-54, 56, 63, 65-75, 81 та інших вулицях. Писарівка – Івана Богуна 3, Перемоги 9, 20, 26, 33, Першотравнева 1, 3, 10.

16 числа капітальний ремонт у Новомиргороді пройде на Садова 1-33, Спортивна 8, Спортивний пров. 2-3, 6-7. Панчеве планує роботи на Центральна 50А, Франка 1А, 2, 9, 16-20, 23-60, Центральна 46-97.

17 числа у Панчевому ремонтні роботи на Франка 44-60. Ганнівка – Берегова 8-25; Іванівка – Перемоги 1-26; Костянтинівка – Берегова 1-45, Вокзальна 1-37, Дружби 1-104, Механізаторна 2-14А, Миру 2-25, Молодіжна 1-28, Садова 2-48, Степова 2-20, Шевченка 1-93; Мар'ївка – Лесі Українки 1-13, Набережна 1-16, Садова 1-12, Степова 2-23, Центральна 1-38, Шевченка 2-26; Мар'янопіль – Берегова 1-18.

А також: Захисників України 1-18, Шевченка пров. 1,7, Шевченка 2,5,8; Пурпурівка – Леоніда Каденюка 1-20, Лесі Українки 3-16, Молодіжна 1-29, Мусієнка 1-4, Набережна 2, Набережний пров.1, Соборна 1-31, Травневий пров.1-12, Шкільна 1-37. Оситняжка виконає планові роботи на численних вулицях. Писарівка – Івана Богуна 3, Перемоги 9, 20, 26, 33, Першотравнева 1,3,10.

18 числа у Новомиргороді капітальний ремонт на Дудченка 27/43, Садовий пров.1А-22, Шевченка пров. 6/1, 8, Шевченка 3-41, Білоглинська 74-92, Зарічна 50-78/9, Калиновий пров. 5-25, Михайла Тургелі пров.3-15, Оболенського 67/21-120/1, Шкільна 2,4, Шкільний пров.4. Панчеве працюватиме на Центральна 50А. Каніж – Максима Чередника 126-163.

19 вересня планові ремонти у Кам'янка на Берегова 1-26 та у Панчеве на Джерельна 1-26, Слави 4-58.

