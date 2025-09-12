Любителям пересуватися залізницею варто врахувати новий графік руху поїздів в Кіровоградській області, тож розповідаємо більше про це.

Новий графік руху поїздів в Кіровоградській області означає, що з 16 вересня по 13 жовтня приміські електрички курсуватимуть скороченими маршрутами, а також з’являться додаткові рейси для популярних напрямків, повідомляє Politeka.

Як йдеться в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів в Кіровоградській області передбачає, що №6162 Кропивницька - Помічна тепер курсуватиме скороченим маршрутом замість попереднього Людмилівка - Помічна.

Ці зміни торкнуться пасажирів, які регулярно користуються цим маршрутом, тож варто заздалегідь планувати свої поїздки.

Крім того, новий графік руху поїздів в Кіровоградській області передбачає призначення додаткових пасажирських складів.

З 15 вересня до 12 жовтня запроваджено курсування №6164 Кропивницька - Помічна з відправленням о 21:45 та прибуттям о 22:12, а також №6163 Помічна - Кропивницька з відправленням о 06:10 та прибуттям о 06:38.

Ці рейси допоможуть пасажирам комфортно дістатися потрібного пункту призначення.

Одночасно, зміни у розкладах зачеплять й інші регіони. З 15 по 22 вересня окремі пасажирські склади курсуватимуть за зміненими годинами.

Наприклад, №6385 Хмельницький - Ларга відправлятиметься о 15:33 і прибуватиме о 20:42 замість попередніх 13:15 та 18:19. №6386 Ларга - Кам'янець-Подільський змінює час на виїзд о 21:12 та приїзд о 22:12 замість 18:49 і 19:49.

Такі коригування допоможуть оптимізувати курсування складів та зменшити затримки на маршрутах. А всі актуальні дані про маршрути та розклад можна переглядати на офіційному сайті "Укрзалізниці" або в мобільному застосунку.

