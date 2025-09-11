Новий графік руху транспорту в Харківській області додасть більше зручності у пересування місцевих мешканців регіоном.

Новий графік руху транспорту в Харківській області почав діяти з 8 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Як інформує представниця Золочівської селищної ради на своїй сторінці у Фейсбук, в громаді відновлюють курсування соціального автобусу від гуманітарної місії «Проліска».

У повідомленні вказано, що він знову перевозитиме пасажирів за двома напрямками та забезпечить зв’язок між селами і центром, а також між Золочевом та Богодуховим.

Новий графік руху транспорту в Харківській області передбачає регулярне сполучення із сіл регіону до селища Золочів. Точний розклад можна уточнити у старостинських округах.

Також новий грвфік руху передбачає, що автобус курсуватиме до Богодухова у середу та п’ятницю. Виїзд запланований на 7:30, зворотний рейс з Богодухова о 12:30. Пасажири повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, а також ідентифікаційний код.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії маршрутки вподовж двох років взагалі не функціонували. Відстань від Золочева до кордону з РФ становить близько 17 кілометрів.

Нагадаємо, що навесні 2024 року голова громади повідомив, що зусиллями гуманітарної місії «Проліска» вдалося налагодити регулярне сполучення. Було визначено шість маршрутів, які охопили вісім старостатів.

Ці рейси забезпечили місцевим мешканцям доступ до центру та до сусідніх населених пунктів, що стало особливо важливо для людей похилого віку та внутрішньо переміщених осіб.

У березні 2025 року соціальний автобус почав курсувати, однак на початку серпня 2025 року «Проліска» повідомила про тимчасове призупинення курсування соціального транспотру у Харківській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни