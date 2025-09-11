Новый график движения транспорта в Харьковской области придаст больше удобства в передвижении местных жителей по региону.

Новый график движения транспорта в Харьковской области начал действовать с 8 сентября 2025, сообщает Politeka.

Как информирует представительница Золочевского поселкового совета на своей странице в Фейсбуке, в общине возобновляют курсирование социального автобуса от гуманитарной миссии «Подснежник».

В сообщении указано, что он будет снова перевозить пассажиров по двум направлениям и обеспечит связь между селами и центром, а также между Золочевом и Богодуховым.

Новый график движения транспорта в Харьковской области предусматривает регулярное сообщение из сел региона в поселок Золочев. Точное расписание можно уточнить по старостинским округам.

Также новый график движения предусматривает, что автобус будет курсировать в Богодухово в среду и пятницу. Выезд запланирован на 7:30, обратный рейс из Богодухова в 12:30. Пассажиры должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также идентификационный код.

После начала полномасштабного вторжения России маршрутки в течение двух лет вообще не функционировали. Расстояние от Золочева до границы с РФ составляет около 17 км.

Напомним, что весной 2024 года глава общины сообщил, что усилиями гуманитарной миссии «Подснежник» удалось наладить регулярное сообщение. Были определены шесть маршрутов, охвативших восемь старостатов.

Эти рейсы обеспечили местным жителям доступ в центр и соседние населенные пункты, что стало особенно важно для пожилых людей и внутренне перемещенных лиц.

В марте 2025 года социальный автобус начал курсировать, однако в начале августа 2025 «Пролиска» сообщила о временной приостановке курсирования социального транспорта в Харьковской области.

