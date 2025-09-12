Любителям передвигаться по железной дороге следует учесть новый график движения поездов в Кировоградской области, поэтому рассказываем больше об этом.

Новый график движения поездов в Кировоградской области означает, что с 16 сентября по 13 октября пригородные электрички будут курсировать по сокращенным маршрутам, а также появятся дополнительные рейсы для популярных направлений, сообщает Politeka.

Как говорится в официальном Телеграмм-канале "Укрзалізниці", новый график движения поездов в Кировоградской области предусматривает, что №6162 Кропивницкая - Помочная теперь будет курсировать по сокращенному маршруту вместо предыдущего Людмиловка - Помочная.

Эти изменения коснутся пассажиров, регулярно пользующихся этим маршрутом, поэтому стоит заранее планировать свои поездки.

Кроме того, новый график движения поездов в Кировоградской области предполагает назначение дополнительных пассажирских составов.

С 15 сентября по 12 октября введено курсирование №6164 Кропивницкая - Помочная с отправлением в 21:45 и прибытием в 22:12, а также №6163 Помочная - Кропивницкая с отправлением в 06:10 и прибытием в 06:38.

Эти рейсы помогут пассажирам комфортно добраться до нужного пункта назначения.

Одновременно изменения в расписаниях коснутся и других регионов. С 15 по 22 сентября отдельные пассажирские составы будут курсировать по измененным часам.

Например, №6385 Хмельницкий - Ларга будет отправляться в 15:33 и прибывать в 20:42 вместо предыдущих 13:15 и 18:19. №6386 Ларга – Каменец-Подольский меняет время на выезд в 21:12 и приезд в 22:12 вместо 18:49 и 19:49.

Такие корректировки помогут оптимизировать курсирование составов и снизить задержки на маршрутах. Все актуальные данные о маршрутах и ​​расписании можно просматривать на официальном сайте "Укрзалізниці" или в мобильном приложении.

