График отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Кировоградской области позволит жителям планировать свои дела.

График отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Кировоградской области предусматривает плановые и капитальные ремонты, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

15 сентября в Панчеве с 08:00 до 18:00 запланированы работы на Франко 1А, 2, 9, 16-20, 23-28, 28А, 29-30, 32, 34, 38, 40, 42, 42А, 42Б. Новомиргород будет выполнять капитальный ремонт на Дудченко 27/43, Садовый пер. 1А, 2-8, 10-18, 20, 22, Шевченко пер. 6/1, 8, Шевченко 3, 4/2, 5-9, 12, 14-21, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41.

Оситняжка будет проводить плановый ремонт на Василия Симоненко 1-2, 4-5, 7, 9-10, 12, 17, 19-20, Гетмановская 1-5, 8-13, 16, 18, 25, 27, 27А, 28-29, 33 44-47, 51-54, 56, 63, 65-75, 81 и на других улицах. Писаревка – Иоанна Богуна 3, Победы 9, 20, 26, 33, Первомайская 1, 3, 10.

16 числа капитальный ремонт в Новомиргороде пройдет на Садовая 1-33, Спортивная 8, Спортивный пер. 2-3, 6-7. Панчев планирует работы на Центральная 50А, Франко 1А, 2, 9, 16-20, 23-60, Центральная 46-97.

17 числа в Панчеве ремонтные работы на Франко 44-60. Анновка – Береговая 8-25; Ивановка – Победы 1-26; Константиновка – Береговая 1-45, Вокзальная 1-37, Дружбы 1-104, Механизаторная 2-14А, Мира 2-25, Молодежная 1-28, Садовая 2-48, Степная 2-20, Шевченко 1-93; Марьевка – Леси Украинки 1-13, Набережная 1-16, Садовая 1-12, Степная 2-23, Центральная 1-38, Шевченко 2-26; Марьянополь – Берегово 1-18.

А также: Защитников Украины 1-18, Шевченко пер. 1,7, Шевченко 2,5,8; Пурпуровка – Леонида Каденюка 1-20, Леси Украинки 3-16, Молодежная 1-29, Мусиенко 1-4, Набережная 2, Набережный пер.1, Соборная 1-31, Майский пер.1-12, Школьная 1-37. Оситняжка выполнит плановые работы на многочисленных улицах. Писаревка – Иоанна Богуна 3, Победы 9, 20, 26, 33, Первомайская 1,3,10.

18 числа в Новомиргороде капитальный ремонт на Дудченко, 27/43, Садовый пер.1А-22, Шевченко пер. 6/1, 8, Шевченко 3-41, Белогольская 74-92, Заречная 50-78/9, Калиновый пер. 5-25, Михаила Тургеля пер.3-15, Оболенского 67/21-120/1, Школьная 2,4, Школьный пер.4. Панчево будет работать на Центральной 50А. Каниж – Максима Чередника 126-163.

19 сентября плановые ремонты у Каменки на Берегово 1-26 и в Панчеве на Родниковой 1-26, Славы 4-58.

