Нова система оплати проїзду у Хмельницькому запрацювала в міських автобусах і перебуває на стадії тестування, повідомляє Politeka.

Про це підтвердив міський голова Микола Ваврищук.

Тестування призначене на 15 вересня. Пасажири можуть обирати, як розраховуватися: готівкою або безконтактними способами. Усі, крім пільговиків, мають змогу використовувати банківські картки — дебетові та кредитні — або смартфони з підтримкою безконтактних платежів. Крім того, доступні електронні квитки старого й нового зразка. Пільгові картки поки що не запроваджені.

В автобусах встановлено по два валідатори. За словами водійки Ольги Бірюк, містяни поступово звикають до нової форми оплати. Наразі частина пасажирів користується готівкою, інші обирають PayPass. Жителька Світлана пояснила, що застосовує картку, бо не носить готівку, а Антон Главацький додав, що розрахунок банківською карткою незручний через потребу постійного поповнення.

Кондуктор Сергій Овсійчук повідомив, що щодня валідатор використовують приблизно сто людей. Приватний перевізник Олександр Мішин зазначив, що середня кількість користувачів становить близько тридцяти осіб. Для контролю, на його думку, необхідно залучити додатковий персонал. Він також підкреслив доцільність залишити готівковий розрахунок із підвищеним тарифом, щоб пасажири самостійно обирали спосіб оплати.

У майбутньому планується впровадження нової системи оплати у Хмельницькому в маршрутках, що зробить користування транспортом ще зручнішим і гнучкішим, забезпечуючи комфортне пересування містом для всіх пасажирів.

