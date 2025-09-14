Новая система оплаты проезда в Хмельницком заработала в городских автобусах и находится в стадии тестирования, сообщает Politeka.

Об этом подтвердил городской голова Николай Ваврищук.

Тестирование назначено на 15 сентября. Пассажиры могут выбирать, как рассчитываться: наличными или бесконтактными способами. Все, кроме льготников, могут использовать банковские карты — дебетовые и кредитные — или смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей. Кроме того, доступны электронные билеты старого и нового образца. Льготные карты пока не введены.

В автобусах установлено по два валидатора. По словам водительницы Ольги Бирюк, горожане постепенно привыкают к новой форме оплаты. Сейчас часть пассажиров пользуются наличными, другие выбирают PayPass. Жительница Светлана объяснила, что применяет карту, потому что не носит наличные, а Антон Главацкий добавил, что расчет банковской картой неудобен из-за необходимости постоянного пополнения.

Кондуктор Сергей Овсийчук сообщил, что ежедневно валидатор используют около ста человек. Частный перевозчик Александр Мишин отметил, что среднее количество пользователей составляет около 30 человек. Для контроля, по его мнению, нужно привлечь дополнительный персонал. Он также подчеркнул целесообразность оставить наличный расчет с повышенным тарифом, чтобы пассажиры самостоятельно выбирали способ оплаты.

В будущем планируется внедрение новой системы оплаты в Хмельницком в маршрутках, что сделает пользование транспортом еще более удобным и гибким, обеспечивая комфортное передвижение по городу для всех пассажиров.

Источник: ye.ua

