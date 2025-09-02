У Хмельницькому з 1 вересня запроваджено новий графік руху на маршрутах №30 і №35, повідомляє Politeka.
Як інформують в Управлінні транспорту та звʼязку міської ради, новий графік руху транспорту в Хмельницькому передбачає, що на вказаних рейсах тепер курсують великогабаритні автобуси замість малих маршруток.
Це змінює ритм перевезень і покращує комфорт для пасажирів. За словами представників міської влади, найбільші зміни відбулися на маршруті №30, що сполучає Озерну з вулицею Трипільською.
Наразі тут працюють 4 великі автобуси, планується, що їх буде 8. Приватний перевізник шукає додаткових водіїв, щоб повністю реалізувати план. Раніше на цій лінії курсували 14 малих маршруток.
А отже, після впровадження нового графіка руху транспорту в Хмельницькому пасажири відчують різницю: інтервал між рейсами збільшиться, але подорож стане зручнішою. Найближчим часом у салонах автобусів встановлять валідатори для безготівкової оплати проїзду.
Маршрут №35 також зазнав змін. Тут тепер курсують виключно великогабаритні автобуси. Маленькі маршрутки з’являтимуться лише у випадку тимчасового зняття попередніх з лінії для технічного обслуговування або ремонту.
Таке рішення дозволяє краще контролювати пасажиропотік. Представники влади наголошують, що за останні 3-4 роки автопарк облцентру суттєво оновився. Кількість більших і середніх автобусів зросла у кілька разів і тепер перевищує 90 одиниць.
Окрім цього, місто найближчим часом отримає ще одну партію нових тролейбусів, що дозволить покращити транспортне обслуговування на інших маршрутах.
