Місцевим мешканцям у Хмельницькому варто враховувати новий графік руху транспорту, тож розповідаємо, що про це відомо.

У Хмельницькому з 1 вересня запроваджено новий графік руху на маршрутах №30 і №35, повідомляє Politeka.

Як інформують в Управлінні транспорту та звʼязку міської ради, новий графік руху транспорту в Хмельницькому передбачає, що на вказаних рейсах тепер курсують великогабаритні автобуси замість малих маршруток.

Це змінює ритм перевезень і покращує комфорт для пасажирів. За словами представників міської влади, найбільші зміни відбулися на маршруті №30, що сполучає Озерну з вулицею Трипільською.

Наразі тут працюють 4 великі автобуси, планується, що їх буде 8. Приватний перевізник шукає додаткових водіїв, щоб повністю реалізувати план. Раніше на цій лінії курсували 14 малих маршруток.

А отже, після впровадження нового графіка руху транспорту в Хмельницькому пасажири відчують різницю: інтервал між рейсами збільшиться, але подорож стане зручнішою. Найближчим часом у салонах автобусів встановлять валідатори для безготівкової оплати проїзду.

Маршрут №35 також зазнав змін. Тут тепер курсують виключно великогабаритні автобуси. Маленькі маршрутки з’являтимуться лише у випадку тимчасового зняття попередніх з лінії для технічного обслуговування або ремонту.

Таке рішення дозволяє краще контролювати пасажиропотік. Представники влади наголошують, що за останні 3-4 роки автопарк облцентру суттєво оновився. Кількість більших і середніх автобусів зросла у кілька разів і тепер перевищує 90 одиниць.

Окрім цього, місто найближчим часом отримає ще одну партію нових тролейбусів, що дозволить покращити транспортне обслуговування на інших маршрутах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.