Местным жителям в Хмельницком следует учитывать новый график движения транспорта, поэтому рассказываем, что об этом известно.

В Хмельницком с 1 сентября введен новый график движения на маршрутах №30 и №35, сообщает Politeka.

Как информируют в Управлении транспорта и связи городского совета, новый график движения транспорта в Хмельницком предполагает, что на указанных рейсах теперь курсируют крупногабаритные автобусы вместо малых маршруток.

Это изменяет ритм перевозок и улучшает комфорт пассажиров. По словам представителей городских властей, самые большие изменения произошли на маршруте №30, соединяющем Озерную с улицей Трипольской.

Сейчас здесь работают 4 больших автобуса, планируется, что их будет 8. Частный перевозчик ищет дополнительных водителей, чтобы полностью реализовать план. Ранее на этой линии курсировали 14 малых маршруток.

Следовательно, после внедрения нового графика движения транспорта в Хмельницком пассажиры почувствуют разницу: интервал между рейсами увеличится, но путешествие станет более удобным. В ближайшее время в салонах автобусов установят валидаторы для безналичной оплаты проезда.

Маршрут №35 также претерпел изменения. Здесь теперь курсируют исключительно крупногабаритные автобусы. Маленькие маршрутки будут появляться только при временном снятии предыдущих с линии для технического обслуживания или ремонта.

Такое решение позволяет лучше контролировать пассажиропоток. Представители власти отмечают, что за последние 3-4 года автопарк облцентра существенно обновился. Число больших и средних автобусов выросло в несколько раз и теперь превышает 90 единиц.

Кроме того, город в ближайшее время получит еще одну партию новых троллейбусов, что позволит улучшить транспортное обслуживание на других маршрутах.

