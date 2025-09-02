Усе це створює ризики для стабільності, зокрема й підтверджує наявність такого явища, як дефіцит продуктів у Хмельницькій області.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області став однією з головних тем через складний аграрний сезон, повідомляє Politeka.

Цьогорічні погодні умови серйозно вдарили по врожайності: весняні заморозки знищили великі площі, змусивши фермерів пересівати культури. Додатково проблеми поглибилися через зливи та град, які зруйнували значну частину посівів.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич наголосив, що урожай пшениці стане найнижчим за останні десять років. Якщо торік клімат сприяв аграріям, то тепер ситуація зовсім інша — втрати значні. Саме через це зерно з початку липня подорожчало: ціна піднялася з менш ніж 8 тисяч до майже 9 тисяч гривень за тонну. Водночас обсяги експорту скоротяться приблизно до 15 мільйонів тонн.

Внутрішній ринок не залишиться без борошна чи хлібобулочних виробів, проте середньорічне зростання цін може скласти до 25%. Спочатку очікування щодо кукурудзи були оптимістичними, адже її висівали пізніше, але негода внесла свої корективи. Прогнозований експорт знизиться до 24 мільйонів тонн, а тонна коштує близько 9600 гривень. Подібна ситуація спостерігається і з ячменем, а також іншими зерновими культурами.

Паралельно активізувався експорт олії, а вартість сировини для її виробництва зросла. Усередині країни ціни залишатимуться стабільними, незначні коливання можливі під час сезону консервацій. Аграрії намагаються швидше реалізувати сою й ріпак, остерігаючись митних змін. Липневий продаж сої зріс на третину, що також впливає на ринок.

Овочі залишаються відносно доступними, але восени можливе зростання через дефіцит робочої сили й пошкоджені посіви. Усе це створює ризики для стабільності, зокрема й підтверджує наявність такого явища, як дефіцит продуктів у Хмельницькій області.

