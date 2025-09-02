Все это создает риски стабильности, в том числе и подтверждает наличие такого явления, как дефицит продуктов в Хмельницкой области.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области стал одной из главных тем из-за сложного аграрного сезона, сообщает Politeka.

В этом году погодные условия серьезно ударили по урожайности: весенние заморозки уничтожили большие площади, заставив фермеров пересевать культуры. Дополнительно проблемы усугубились из-за ливней и град, которые разрушили значительную часть посевов.

Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич подчеркнул, что урожай пшеницы станет самым низким за последние десять лет. Если в прошлом году климат способствовал аграриям, то теперь ситуация совсем другая – потери значительны. Именно поэтому зерно с начала июля подорожало: цена поднялась с менее чем 8 тысяч до почти 9 тысяч гривен за тонну. В то же время, объемы экспорта сократятся примерно до 15 миллионов тонн.

Внутренний рынок не остается без муки либо хлебобулочных изделий, но среднегодовой рост цен может составить до 25%. Сначала ожидания кукурузы были оптимистичными, ведь ее высевали позже, но непогода внесла свои коррективы. Прогнозируемый экспорт снизится до 24 миллионов тонн, а тонна стоит около 9 600 гривен. Подобная ситуация наблюдается и с ячменем, а также с другими зерновыми культурами.

Параллельно активизировался экспорт масла, а стоимость сырья для его производства выросла. Внутри страны цены будут оставаться стабильными, незначительные колебания возможны в сезон консерваций. Аграрии пытаются быстрее реализовать сою и рапс, опасаясь таможенных изменений. Июльная продажа сои выросла на треть, что также влияет на рынок.

Овощи остаются относительно доступными, но осенью возможен рост из-за дефицита рабочей силы и поврежденных посевов. Все это создает риски стабильности, в том числе и подтверждает наличие такого явления, как дефицит продуктов в Хмельницкой области.

