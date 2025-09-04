Спеціалісти радять пасажирам заздалегідь ознайомитися з новим графіком руху поїздів з Хмельницького, щоб уникнути непорозумінь.

Новий графік руху поїздів з Хмельницького буде введено вже восени через масштабні роботи на українській залізниці та початок нового сезону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на Телеграм-каналі.

Від 3 вересня відновлюється щоденне регулярне сполучення між Підволочиськом та Хмельницьким.

Так, електричка №6366 вирушає з Підволочиська о 18:12 і прибуває до Хмельницького о 19:50, забезпечуючи пасажирам комфортне сполучення в другій половині дня. У зворотному напрямку курсуватиме поїзд №6365, який відправляється з Хмельницького о 21:00 та прибуває до Підволочиська о 22:43.

Таке щоденне курсування дозволяє мешканцям регіону планувати поїздки для роботи, навчання чи особистих справ у зручний час вечора.

Крім того, на період з 15 по 22 вересня діятиме новий графік руху поїздів з Хмельницького:

Зокрема, №6385, який курсує до Ларги, відправлятиметься о 15:33 та прибуватиме о 20:42, замість попередніх часу відправлення о 13:15 та прибуття о 18:19.

У зворотному напрямку, поїзд №6386, що прямує з Ларги до Кам’янця-Подільського, буде вирушати о 21:12 та прибувати о 22:12, замість попереднього графіка 18:49 та 19:49.

Новий графік руху поїздів з Хмельницького впроваджено для більш раціонального планування руху приміських поїздів, забезпечення безпеки пасажирів та підвищення комфорту під час поїздок. Вони дають можливість пасажирам більш гнучко організовувати свої подорожі, враховувати час прибуття та відправлення, а також зменшити час очікування на станціях.

Спеціалісти радять пасажирам заздалегідь ознайомитися з оновленими розкладами, щоб уникнути непорозумінь і вчасно скористатися необхідними рейсами.

