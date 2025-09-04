Специалисты советуют пассажирам заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов из Хмельницкого во избежание недоразумений.

Новый график движения поездов из Хмельницкого будет введен уже осенью из-за масштабных работ на украинской железной дороге и начала нового сезона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на Телеграмм-канале.

С 3 сентября возобновляется ежедневное регулярное сообщение между Подволочиском и Хмельницким.

Электричка №6366 отправляется из Подволочиска в 18:12 и прибывает в областной центр 19:50, обеспечивая пассажирам комфортное сообщение во второй половине дня. В обратном направлении будет курсировать №6365, который отправляется из Хмельницкого в 21:00 и прибывает в Подволочиск в 22:43.

Такая ежедневная курсировка позволяет жителям региона планировать поездки для работы, обучения или личных дел в удобное время вечера.

Кроме того, на период с 15 по 22 сентября будет действовать новый график движения поездов из Хмельницкого:

В частности, №6385, который курсирует в Ларгу, будет отправляться в 15:33 и прибывать в 20:42 вместо предыдущего времени отправления в 13:15 и прибытия в 18:19.

В обратном направлении, №6386, следующий из Ларги в Каменец-Подольский, будет отправляться в 21:12 и прибывать в 22:12 вместо предварительного графика 18:49 и 19:49.

Новый график движения поездов из Хмельницкого введен для более рационального планирования движения пригородных поездов, обеспечения безопасности пассажиров и повышения комфорта во время поездок. Они позволяют пассажирам более гибко организовывать свои путешествия, учитывать время прибытия и отправления, а также уменьшить время ожидания на станциях.

Специалисты советуют пассажирам заранее ознакомиться с обновленными расписаниями во избежание недоразумений и вовремя воспользоваться необходимыми рейсами.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области: где предоставляют убежище.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком: поддержку получат не все, названы главные условия.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области: украинцам раскрыли, дадут ли помощь при недостаточном стаже.