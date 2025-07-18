Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому надається за встановленим розкладом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому видають у Штабі допомоги переселенцям, проте варто знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на Телеграм-каналі штабу.

У Хмельницькій міській територіальній громаді продовжується видача продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб віком від дев’ятнадцяти до шістдесяти років. Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому надається тим, хто не отримував її у травні або червні, а також новоприбулим переселенцям, які щойно зареєструвалися в громаді та отримали відповідну довідку про статус внутрішньо переміщеної особи.

Особлива увага приділяється окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які з різних причин не отримали допомогу раніше. Зокрема, це стосується родин із дітьми, у тому числі матері, батька та дітей віком до вісімнадцяти років, багатодітних сімей, а також родин, у складі яких є діти під опікою. Представники таких домогосподарств також мають право на отримання продуктових наборів.

Видача гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому проводиться за наступним графіком: з понеділка по четвер з дев’ятої години ранку до шістнадцятої години дня. П’ятниця визначена санітарним днем, у зв’язку з чим видача в цей день не здійснюється.

Підтримку можна отримати за адресою штабу: вулиця Героїв Маріуполя, будинок тридцять три. Раніше ця вулиця мала назву Гагаріна.

Для отримання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам необхідно мати при собі оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

свідоцтва про народження дітей (для родин з дітьми);

довідки, що підтверджують статус внутрішньо переміщеної особи у міській територіальній громаді.

У разі, якщо особа є людиною з інвалідністю, обов’язковим є надання посвідчення, в якому зазначена група інвалідності.

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