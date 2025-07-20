У Хмельницькій області є можливість отримати безкоштовне житло для переселенців, тож розповідаємо детальніше про наявні пропозиції.

Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області зараз доступне для тих, хто шукає спокій, тишу і хоче відновити сили в затишному середовищі, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі "Допомагай", можливості відкриті для жінок, літніх людей, сімей з дітьми або без, які змушені були залишити рідні домівки через війну.

Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області передбачене для тимчасового або довшого перебування в приватних будинках, розташованих у селах Старокостянтинівського району. Тут є всі необхідні умови.

В одному з сіл району для ВПО пропонують двокімнатний будинок, у якому облаштовано повноцінну кухню, є ванна кімната та санвузол. У помешканні проведено всі комунікації, є доступ до інтернету.

Село справді комфортне для життя. Неподалік є школа, магазин, дитячий садок, поштове відділення, ринок, зупинка транспорту та навіть СТО. У будинку наразі є чотири вільні місця. Але інформація швидко змінюється, тому актуальність потрібно уточняти.

Другий варіант, який пропонують, це великий цегляний будинок площею понад 100 квадратів. Він розташований у селі Старий Остропіль, що також належить до Старокостянтинівського району. Тут на ВПО чекає просторий дім з газом, електрикою, водопостачанням і стабільним інтернетом.

І головне, безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області відкрите для тих, хто вміє жити в мирі з іншими, цінує спокій і шукає тимчасовий, а можливо, і постійний прихисток.

До речі, на платформі "Допомагай" також публікують пропозиції про гуманітарну допомогу, підтримку волонтерів, консультації та можливості в різних регіонах.

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