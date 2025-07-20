В Хмельницкой области есть возможность получить бесплатное жилье для переселенцев, так что рассказываем подробнее об имеющихся предложениях.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области сейчас доступно тем, кто ищет покой, тишину и хочет восстановить силы в уютной среде, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе "Допомагай" , возможности открыты для женщин, пожилых людей, семей с детьми или без, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области предназначено для временного или более длительного пребывания в частных домах, расположенных в селах Староконстантиновского района. Здесь есть все необходимые условия.

В одном из сел района для ВПО предлагают двухкомнатный дом, в котором обустроена полноценная кухня, есть ванная комната и санузел. В помещении проведены все коммуникации, есть доступ в интернет.

Село действительно комфортно для жизни. Недалеко находятся школа, магазин, детский сад, почтовое отделение, рынок, остановка транспорта и даже СТО. В доме сейчас есть четыре свободных места. Но информация быстро меняется, потому актуальность нужно уточнять.

Второй вариант, который предлагают это большой кирпичный дом площадью более 100 квадратов. Он расположен в селе Старый Острополь, который также принадлежит Староконстантиновскому району. Здесь ВПЛ ждет просторный дом с газом, электричеством, водоснабжением и стабильным интернетом.

И главное, бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области открыто для тех, кто умеет жить в мире с другими, ценит покой и ищет временное, а возможно, и постоянное убежище.

Кстати, на платформе "Допомагай" также публикуют предложения о гуманитарной помощи, поддержке волонтеров, консультациях и возможностях в разных регионах.

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