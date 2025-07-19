Іноді українці не мають права на отримання житлової субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області.

Субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області можуть не призначити через низку причин, українцям варто знати головну умови для призначення допомоги, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

Згідно з підпунктом 3 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», житлові субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області можуть бути призначені лише у певних випадках.

Однією з ключових умов для призначення пільги є наявність в осіб, доходи яких враховуються при розрахунку права на допомогу, щонайменше одного з передбачених джерел доходу протягом не менш як одного місяця у відповідному періоді. До таких джерел доходу належать:

пенсія або стипендія;

підтримка при народженні чи усиновленні дитини;

державна допомога особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю;

підтримка по догляду за людьми з інвалідністю І чи ІІ групи, якщо вони мають психічні розлади;

підтримка тим, хто не має права на пенсію, або особам з інвалідністю;

тимчасова державна допомога для непрацюючих осіб, які досягли пенсійного віку, але ще не мають права на пенсію;

виплата по безробіттю або часткова допомога по безробіттю, яка надається відповідно до положень статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»;

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, що надається особам, які втратили працездатність. Сюди також входять особи, які досягли віку, встановленого у статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але не набули достатнього страхового стажу. Водночас, для отримання цієї допомоги в такої особи має бути не менше 15 років страхового стажу.

Таким чином, якщо особа досягла 60-річного віку, має відповідний статус і навіть отримує один із зазначених вище видів допомоги, проте не набрала мінімально необхідного страхового стажу (15 років), вона не має права на отримання житлової субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області.

Відповідно до чинного законодавства, наявність страхового стажу є визначальним фактором у розгляді питання про призначення субсидії для певних категорій громадян, навіть за умов отримання допомоги або досягнення пенсійного віку.

Джерело: сільський господар.

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