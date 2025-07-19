Иногда украинцы не имеют права на получение жилищной субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области.

Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области могут не назначить по ряду причин, украинцам следует знать главные условия для назначения помощи, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно.

Согласно подпункту 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», жилищные субсидии для бытовых субсидий

Одним из ключевых условий для назначения льготы является наличие у лиц, доходы которых учитываются при расчете права на пособие, по меньшей мере, одного из предусмотренных источников дохода в течение не менее одного месяца в соответствующем периоде. К таким источникам дохода относятся:

пенсия или стипендия;

поддержка при рождении или усыновлении ребенка;

государственная помощь лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью;

поддержка по уходу за людьми с инвалидностью I или II группы, если у них психические расстройства;

поддержка тем, кто не имеет права на пенсию или лицам с инвалидностью;

временная государственная помощь для неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих права на пенсию;

выплата по безработице или частичная пособие по безработице, которое предоставляется в соответствии с положениями статьи 47 Закона Украины «О занятости населения»;

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, оказываемая лицам, потерявшим трудоспособность. Сюда также входят лица, достигшие возраста, установленного в статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», но не получившие достаточного страхового стажа. В то же время для получения этой помощи у такого лица должно быть не менее 15 лет страхового стажа.

Таким образом, если человек достиг 60-летнего возраста, имеет соответствующий статус и даже получает один из указанных выше видов помощи, однако не набрал минимально необходимого страхового стажа (15 лет), он не имеет права на получение жилищной субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области.

Согласно действующему законодательству наличие страхового стажа является определяющим фактором в рассмотрении вопроса о назначении субсидии для определенных категорий граждан, даже при условии получения пособия или достижения пенсионного возраста.

Источник: сільський господар.

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